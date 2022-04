OM : Rongier, futur cadre de l’effectif ?

Valentin Rongier est devenu cette saison une pièce maîtresse du jeu de Sampaoli. Dans un rôle hybride de milieu relayeur lorsque son équipe a le ballon à latéral droit en phase défensive, l’ancien nantais a su se faire une place dans les plans du coach argentin.

Selon L’Equipe, Valentin Rongier est devenu au fils des mois l’un des hommes de confiance de Sampaoli cette saison. Avec une situation sportive et financière confortable, le milieu de terrain possède un très bon niveau de performance, semble monter en puissance et pourrait attiser les convoitises dès cet été. D’après le quotidien sportif, il pourrait aussi devenir une option pour le capitanat à l’avenir avec les situations de Mandanda, Payet, Alvaro et Kamara formant la hiérarchie. Un rôle qu’il a très bien connu au FC Nantes où il est passé de jeune du centre de formation à capitaine de l’équipe première pendant ses dernières saisons au club.

Il nous donne beaucoup de possibilités dans le placement et les sorties de balle – Sampaoli

Utilisé lors de 38 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Valentin Rongier représente une valeur sûre pour Jorge Sampaoli :

Rongier réalise une excellente saison. Il nous donne beaucoup de possibilités dans le placement et les sorties de balle. C’est un joueur essentiel pour nous. C’est sans aucun doute l’un des meilleurs de l’effectif. Il a un contrôle très important, une des deuxièmes touches les meilleures au niveau mondial. Dans notre style de jeu, il est très important. Jorge Sampaoli – Source : Conférence de Presse avant match PSG-OM (16/04/2022)

Un avenir en Bleu ?

Interrogé sur ces récentes bonnes performances et sur sa polyvalence sur le terrain qui pourrait un jour l’amener à intégrer l’équipe de France.

Je me sens bien sur le terrain, et c’est plus facile d’être en forme dans une équipe qui tourne bien. Tout le monde est content de jouer, et on se tire tous vers le haut (…) A propos des Bleus, à Salonique j’ai joué numéro 6, j’évolue souvent au poste de latéral, c’est compliqué de prétendre à quelque chose quand on évolue à deux postes différents, pour l’équipe de France. Valentin Rongier – Source : Conférence de presse avant match PSG-OM (16/04/2022)

Après une arrivée compliquée rythmée par des discussions houleuses entre les dirigeants marseillais et nantais, Valentin Rongier a fêté ce dimanche face à Paris son 100e match avec l’OM, un chiffre qui symbolise toute la place qu’à pris l’ancien capitaine nantais dans l’effectif deux ans et demi après son arrivée. Le marché des transferts devrait être animé du côté de la cité phocéenne. Alors que sa situation s’est stabilisée, Valentin Rongier sera-t-il tenté de quitter l’OM, où alors de rester et peut-être devenir le futur capitaine de l’équipe ?