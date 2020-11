OM : « Rongier, invisible et presque apeuré par moment… »

L’OM s’est incliné 0-2 face au FC Porto mercredi soir lors du 4e match de Ligue des Champions. Voici la note et l’appréciation de Valentin Rongier.

Face à Porto, l’OM a fait illusion 15 minutes en proposant un pressing haut, de l’agressivité et de l’envie. Malgré la belle occasion sur coup franc et cette belle tête de Germain, les olympiens se sont laissés endormir et sont finalement retombés dans un faux rythme. Porto a encore profité de la naïveté des joueurs marseillais pour marquer. L’OM a attendu les changement à l’heure de jeu pour tenter de réagir, Payet et Benedetto ont réussi à créer quelques occasions non finalisées. Puis Balerdi a définitivement enterré les chances olympiennes, en offrant un penalty évitable. A 0-2, le match était plié. Indéboulonnable au milieu de terrain Valentin Rongier a bien du mal monter son niveau dans cette compétition. Dépassé et effacé, il a encore était absent pour ce 4e match de Ligue des Champions…

Son appréciation