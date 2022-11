Hier soir, les olympiens ont réussi à décrocher sur le fil une deuxième victoire consécutive au stade Louis II. Un évènement tragique est cependant venu donner un goût amer à cette victoire : Amine Harit est sorti sur civière après un choc avec Axel Disasi.

A la 62ème minute, les deux joueurs se sont violemment télescopés alors qu’ils se disputaient un ballon. Amine Harit est resté au sol et a directement demandé l’intervention des médecins.

Convoqué pour la Coupe du Monde au Qatar, le natif de Pontoise est sorti sur civière, et on connaît maintenant son diagnostic. Le marocain souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche et ratera donc le Mondial avec les Lions de l’Atlas.

Valentin Rongier a répondu aux questions sur le sujet en zone mixte.

« On a vu sans trop voir… Ce qu’on voulait quand on s’est mis autour de lui c’était le protéger pour pas que les caméras filment quoi que ce soit. Après lui il était très triste et très inquiet donc je sais pas si il a eu de bons ressentis. On attend, on ne va pas se prononcer mais… Je suis dégoûté. C’était dur de se remettre dedans parce que on sait qu’il avait une échéance très importante avec cette Coupe du Monde c’est pas fini et j’espère de tout cœur que ce sera pas trop grave. On l’a fait pour lui et ça c’est bien c’est une très belle réaction d’équipe. » Valentin Rongier – Zone mixte – 13/11/2022



L’international marocain a également reçu des messages de soutien de la part de nombreux joueurs sur les réseaux sociaux.

📸 | Les messages de soutien des coéquipiers d’Amine Harit sur leur Instagram. pic.twitter.com/agT2Z1sp34 — DM SPORT (@dmsportma) November 14, 2022

🔹Le message de soutien de William Saliba pour Amine Harit sur Instagram : « Reviens nous encore plus fort mon frero love you ❤️ »#TeamOM pic.twitter.com/xMs0H26O4r — MercatOM (@Mercat_OM) November 14, 2022

Beaucoup de frustration ce soir après ce résultat et cette fin de match… une grosse pensée pour @Amine_000 allah y chafik 🤲🏼❤️ pic.twitter.com/CDkzzSyxBR — Wissam Ben Yedder (@WissBenYedder) November 13, 2022

A LIRE AUSSI : OM : La belle communion entre les joueurs et les supporters marseillais !