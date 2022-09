OM : Rongier, le chef d’orchestre du pressing voulu par Tudor !

L’OM s’est imposé 1-0 face à Clermont ce mercredi lors de la 5e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Valentin Rongier sur ce match.

L’Olympique de Marseille a livré une grosse prestation face à Clermont ce mercredi soir. Les hommes de Tudor ont dominé de la tête et des épaules la première mi-temps en étouffant totalement leur adversaire et en se procurant un nombre considérable d’occasions de but. L’OM aurait pu mener de 3 ou 4 buts, les marseillais ont touché par 3 fois les montants et ont raté bon nombre d’occasions de but. Heureusement, dès l’entame du second acte, Payet a trouvé Gueye sur un corner, l’international sénégalais a placé sa tête hors de porté du gardien Diaw. 1-0, une avance amplement méritée. Dans la foulée, Clermont a eu une énorme double occasion suite à un coup franc, les visiteurs ont tapé les montants par deux fois sur la même action. Surement la seule vraie action nette pour le club auvergnat. L’OM aurait dû tuer le match par Sanchez, mais ce dernier a vu Diaw sortir son penalty et une frappe vicieuse en fin de match. Finalement, l’OM a bien maitrisé la fin de match même si Tudor aurait aimé plus de rythme et de pressing lors de cette seconde période.

A lire : OM – Clermont (1-0) : Courte victoire, mais encore un gros match des marseillais !

La note de Valentin Rongier : 6,5/10

Son appréciation Rongier, le chef d’orchestre du pressing voulu par Tudor !

Il est vice-capitaine et tire ses coéquipiers vers le haut. Rongier est très actif et lance souvent le pressing en allant chercher l’adversaire. Il sait aussi très bien gérer les transitions et mettre de la vitesse dans le jeu vers l’avant. Il a un problème, ce manque de réussite incroyable devant le but. Auteur d’une magnifique frappe, il a encore la malchance de voir celle-ci s’écraser sur la barre transversale. Il affiche bien plus de dynamisme que Veretout, qui est appliqué mais un peu nonchalant…

Les notes des médias L’Equipe 7/10 Un début de première période un soupçon délicat, et puis il est le grand artisan du pressing haut de l’OM, asphyxiant Clermont. Comme à Lens, en janvier dernier, sa belle frappe du droit, plein axe à vingt-cinq mètres, se fracasse sur la transversale de Diaw, elle aurait mérité un meilleur sort (19e). Encore aux manettes pour décaler Guendouzi (36e), il est averti pour une faute sur Seidu (44e), sur une énième tentative de contrarier la relance adverse. Encore fringant en seconde période, jusqu’à son remplacement par VERETOUT (58e), fort moyen. Maxifoot 6.5/10 Toujours indispensable aux yeux d’Igor Tudor, l’ancien Nantais a fait son boulot au milieu de terrain en tant que chef d’orchestre de l’excellent pressing olympien. Mais quand va-t-il enfin réussir à trouver la faille, lui qui a encore une fois tapé la barre transversale aujourd’hui ? 90Min 5.5/10 Encore beaucoup de ballons récupérés pour Valentin Rongier. Le milieu marseillais a été présent dans l’entrejeu pour couper les circuits de passe. Son missile du droit aux 20 mètres a terminé sa course sur la barre. Sur le jaune encaissé par le vice-capitaine, c’était très limite. Sa sortie a quelque peu déstabilisé le onze olympien à la récupération et dans les sorties de balle.