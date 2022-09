OM : Tavares, le joueur du début de saison

L’OM s’est imposé 1-0 face à Clermont ce mercredi lors de la 5e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Nuno Tavares sur ce match.

L’Olympique de Marseille a livré une grosse prestation face à Clermont ce mercredi soir. Les hommes de Tudor ont dominé de la tête et des épaules la première mi-temps en étouffant totalement leur adversaire et en se procurant un nombre considérable d’occasions de but. L’OM aurait pu mener de 3 ou 4 buts, les marseillais ont touché par 3 fois les montants et ont raté bon nombre d’occasions de but. Heureusement, dès l’entame du second acte, Payet a trouvé Gueye sur un corner, l’international sénégalais a placé sa tête hors de porté du gardien Diaw. 1-0, une avance amplement méritée. Dans la foulée, Clermont a eu une énorme double occasion suite à un coup franc, les visiteurs ont tapé les montants par deux fois sur la même action. Surement la seule vraie action nette pour le club auvergnat. L’OM aurait dû tuer le match par Sanchez, mais ce dernier a vu Diaw sortir son penalty et une frappe vicieuse en fin de match. Finalement, l’OM a bien maitrisé la fin de match même si Tudor aurait aimé plus de rythme et de pressing lors de cette seconde période.

La note de Nuno Tavares : 7,5/10

Son appréciation Tavares, le joueur du début de saison

Il manquait un joueur capable de prendre ce couloir gauche, Longoria semble avoir trouvé le profil idoine. Dans le système de Tudor ou les pistons ont un rôle capital, le Portugais est remarquable. Il apporte énormément de danger, il drible, relance, accélère. Mais surtout il frappe au but, pied droit, pied gauche. Ce dernier a trouvé la barre, a aussi réalisé de beaux centres. Un joueur complet avec une grosse énergie et qui va aussi chercher le corner qui amène l’unique but du match. La grosse satisfaction de ce début de saison, on attendra de voir ses qualité défensives face à des équipes mieux armées dans ce secteur…

Les notes des médias L’Equipe 7/10 Nous aurait-on menti ? Le Portugais a été présenté à son arrivée comme un fameux gaucher, et voilà qu’il n’arrête pas de provoquer le danger avec ses frappes cinglantes du droit. Après des buts avec ce pied, contre Reims et Nice, il va encore chercher le soupirail de Diaw, mais celui-ci se déploie et détourne en corner : celui qui mènera au but de Gueye (49e). Tavares a aussi fait un strike barre-poteau en première période (24e), du droit, et délivré deux centres du gauche super dangereux pour Clermont (15e, 45e+3), avec un Sanchez maladroit. Maxifoot 7.5/10 L’homme de ce début de saison marseillais. Auteur de trois buts lors de ses quatre premiers matchs de L1, le Portugais n’a certes pas marqué aujourd’hui, mais il a encore une fois régalé avec toujours cette activité incessante sur le côté gauche. Et de la première à la dernière minute ! Il aurait d’ailleurs pu ouvrir le score dès la première période, mais sa belle reprise a tapé la barre… puis le poteau ! Le joueur prêté par Arsenal a quand même réussi à être décisif en obtenant le corner de la victoire grâce à une nouvelle frappe tendue du pied droit. Défensivement, il n’a pas vraiment été mis en difficulté. 90Min 6/10 Nuno Tavares a failli inscrire son quatrième but en cinq rencontres sur une magnifique volée du droit sur la barre malheureusement pour lui. Le piston gauche a été tout autant présent en attaque qu’en défense. Il a créé des changements de rythme sur son couloir avec des bonnes passes et des dribbles tous réussis ce soir-là.