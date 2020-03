OM : Rongier le dit aux supporters marseillais, même si Neymar est au PSG il faut être lucide…

Les joueurs de foot sont confinés comme tout le monde. L’occasion de communiqué via les réseaux sociaux, c’est ce qu’a fait le milieu de terrain de l’OM Valentin Rongier.

Via son compte instagram, Valentin Rongier a évoqué le meilleur joueur de Ligue 1. Et même si cela ne va pas faire plaisir aux supporters marseillais, il estime qu’il n’y a pas vraiment de débat et que le brésilien du PSG Neymar est clairement au dessus du lot…

Neymar fait partie actuellement, peut-être, des trois meilleurs joueurs du monde — Rongier

« Franchement, je pense qu’il n’y a pas trop de débat. Je pense que tout le monde est d’accord pour dire que Neymar fait partie actuellement, peut-être, des trois meilleurs joueurs du monde. Tous les supporters marseillais vont dire « comment tu peux dire ça, c’est un Parisien ». Il faut être lucide, il est très fort. (…) Verratti dans son style, il est pas mal, Payet aussi c’est quelque chose ». Valentin Rongier – source : Instagram