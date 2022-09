OM – Rongier : « Le rouge nous a tué ! »

L’Olympique de Marseille s’incline face à Tottenham (2-0) lors du premier match de la phase de groupe de Ligue des champions. La réaction de Valentin Rongier au micro de Canal + au terme de la rencontre :

« Ce qui est sûr c’est qu’on est frustré car à 11 contre 11 on dominait la partie. Donc il y a énormément de regrets. Même à 10 contre 11 on aurait pu ramener un résultat mais on n’a pas su rester suffisamment concentré pour ne pas encaisser de but. On savait qu’en mettant de l’intensité et en étant sérieux on pouvait rivaliser avec ce type d’équipe. Notre première période était bonne mais voila au final ça fait zéro point et ce n’est pas suffisant. Ce qu’il nous a manqué c’est d’amener peut être plus de centres, plus de frappes, mais le rouge nous a tué. Il faudra s’imposer à domicile lors du prochain match. » Valentin Rongier – Source : Canal + (07/09/22)

