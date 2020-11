OM – Rongier : « Oui Paris est un peu moins bien, tout est possible… »

Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Valentin Rongier était présent en conférence de presse de veille de match OM-Nantes.

Il évoque notamment la possibilité de pouvoir jouer un coup en Ligue 1 cette saison.

« Oui Paris est un peu moins bien, on va croire à tout, car tout est possible.. Après On n’a pas joué encore 10 journée, donc c’est un peu prématuré de le dire si il y a un coup a faire » Valentin Rongier – Source : Conférence de Presse