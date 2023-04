Capitaine de l’OM, Valentin Rongier s’est prêté à un petit jeu sur ses coéquipiers pour le média Carré.

Valentin Rongier a été interrogé par Carré, un média d’interview foot, sur ses coéquipiers. L’actuel capitaine de l’OM en a profité pour régler ses comptes avec le vestiaire, toujours dans la rigolade, avec des petites anecdotes.

Il n’a pas de limite

Lorsqu’ils lui demandent quel est le joueur du vestiaire « le plus fou », l’ancien Nantais s’empresse de répondre Mattéo Guendouzi. « Il n’a pas de limite, mais ça lui sert beaucoup. Ça peut lui desservir aussi, parfois il faut qu’il comprenne qu’il y a des moments pour et des moments pour ne pas. Quand il a décidé de te rendre fou, il est très bon là-dedans. »

Pour le plus technique, c’est le nom de Dimitri Payet qui est sorti, tout comme pour le meilleur joueur et le plus lent. « Je crois que c’est le seul en-dessous des 30km/h » s’est-il moqué. Quant à la vitesse, Valentin Rongier cite Tavares mais précise qu’il n’est pas le seul, « On en a beaucoup des joueurs rapides, Under il va très vite, mais Nuno c’est celui qui a la pointe la plus élevée« .

Un enfant parfois

Le milieu défensif poursuit sur l’un de ses concurrents directs, Guendouzi, et le cite encore une fois pour le plus mauvais perdant du vestiaire. « Qui d’autre que Mattéo ? Alors lui, c’est simple, c’est pareil que moi. Quand on parlait de compétitif, il va tout le temps… Comme un enfant parfois. Moi, j’ai grandi, je suis devenu mature, je suis un adulte, des fois j’accepte de perdre. Mais lui, non, il n’accepte pas« .

Moins en vue cette saison sur le terrain, Mattéo Guendouzi, remplaçant face à Troyes ce week-end, semble toujours un élément majeur du vestiaire.

