OM-Rongier : « Rennes était meilleur que nous ! »

L’OM a gagné 1-0 contre Rennes et conforte sa seconde place. Valentin Rongier s’est exprimé en fin de match au micro de Canal +…

On se donne à fond– Rongier

A lire aussi : Rennes – OM : La feuille de match

« C’est très beau une victoire comme ça. Rennes a mieux joué que nous mais on fait une très belle opération. On leur laisse le ballon et arrive a mettre ce but important. On savait et on confirme qu’on est présent. L’état d’esprit de l’équipe est super avec Kevin qui rentre et marque. On se donne a fond jusqu’à la dernière minute ! » Rongier– Canal +