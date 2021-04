OM : Rongier veut faire « taire » ceux qui le critiquent à ce sujet !

Dans un entretien donné à Maritima, Valentin Rongier est revenu sur les critiques qu’il reçoit sur ses frappes et sur le fait qu’il ne marque pas beaucoup depuis qu’il évolue à l’Olympique de Marseille.

Valentin Rongier n’est plus disponible depuis quelques semaines maintenant. Il n’a toujours pas évolué sous les ordres de Jorge Sampaoli à cause d’une blessure qui l’éloigne des terrains.

vivement que je les fasse taire, comme ça ils arrêteront de m’embêter avec ça ! — RONGIER

Dans un entretien donné à Maritima, il revient sur les critiques qu’il a reçu à propos du fait qu’il ne marque pas beaucoup de buts.

« Les buts? Je ne me posais absolument pas la question l’année dernière ! Je jouais mes matchs. Je frappais, si ça rentrait tant mieux, si ça ne rentrait pas tant pis ! Je voulais marquer mais ce n’est pas mon rôle, je ne suis pas attaquant. C’est bien d’être décisif pour l’équipe mais ce n’est pas mon premier rôle. Quand les gens me tombent dessus en me demandant pourquoi je ne marque pas… Ce n’est pas mon métier mais vivement que je les fasse taire, comme ça ils arrêteront de m’embêter avec ça ! » Valentin Rongier – Source : Maritima (09/04/21)