OM – Rothen : « Certains ne veulent pas baisser leur salaire car ils sont en conflit avec Eyraud »

L’ancien joueur du PSG Jérome Rothen a expliqué sur les ondes de RMC que les joueurs vont désormais devoir baisser leur salaire pour sauver les clubs.

Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien milieu de terrain du PSG a évoqué la situation économique du football français lié à la crise du Coronavirus. Il fait passer un message aux joueurs qui pour certains, comme à l’OM refusait de faire des efforts car il étaient en conflit avec leur président :

j’espère que la raison va prendre le dessus — Rothen

« Quand je vois certains salaires je me demande comment ces joueurs ne peuvent pas accepter une baisse. Si la crise économique s’aggrave pour les clubs, et devrait être le cas, j’espère vraiment que les joueurs vont prendre conscience de cela, et que pour sauver les clubs il vont accepter de baisser vraiment leur salaire sur une durée pas trop courte, sur plusieurs mois. Ça passera par là. Il y en a certains qui n’ont pas trouvé d’accord car ils sont en conflit avec leur président, comme à l’OM, j’espère que la raison va prendre le dessus. » Jérome Rothen — Source: RMC Sports