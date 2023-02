OM : Rothen détruit les Marseillais, « quand le niveau s’élève… »

Sur les ondes de RMC ce lundi, Jérôme Rothen n’a pas épargné les joueurs de l’Olympique de Marseille après leur défaite face au PSG.

L’OM s’est incliné sur le score de 3-0 face au PSG ce dimanche soir. Jérôme Rothen a fait le debrief de cette rencontre ce lundi au micro de RMC. L’ancien joueur parisien n’a pas épargné les joueurs marseillais qui, selon lui, n’ont pas la capacité d’élever leur niveau lorsqu’ils affrontent des joueurs de cette envergure.

« Malinovskyi avait montré des choses intéressantes avec son pied gauche. Mais techniquement, je ne pense pas que le match d’hier était à son niveau. Sanchez a été rayonnant sur les derniers matchs, là, il était un peu en dedans. J’ai aussi été déçu des milieux. On a mis en avant le rouleau compresseur marseillais ces dernières semaines, mais quand tu as une équipe très forte techniquement comme le PSG, et qui lutte avec toi physiquement, on a vu les limites de certains encore une fois. Les limites techniques de Guendouzi, Rongier et Veretout, je ne suis pas surpris. Quand le niveau s’élève… » Jérôme Rothen – Source : RMC (27/02/23)

🗣️💬 @RothenJerome : « L’OM pouvait largement mieux faire. On a vu les limites technique de certains joueurs à l’OM, je ne suis pas surpris quand le niveau s’élève » Rothen s’enflamme en direct du stand de la région @hautsdefrance au Salon de l’agriculture. pic.twitter.com/BteHpc3B67 — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) February 27, 2023

