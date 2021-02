OM : Rothen encense Payet « il a une qualité technique supérieure aux mecs qui l’entourent ! »

Ce lundi dans l’After Marseille, Jérôme Rothen est revenu sur la prestation de Dimitri Payet. Selon lui, il est revenu à un top niveau.

Dimitri Payet a trouvé le chemin des filets ce samedi face au FC Nantes grâce à un bon centre de Nagatomo qui a été bien décalé à gauche par Rongier. Un joli but qui a remis Dimitri Payet sur de bons rails selon Jérôme Rothen.

il est plus réactif, plus vif — ROTHEN

En effet, selon l’ancien joueur du PSG qui s’est exprimé dans l’After Marseille de RMC, le numéro 10 marseillais a retrouvé un bon niveau et ça se voit surtout physiquement.

« Payet, on l’a aussi pas mal de fois décrié mais sur ce match face à Nantes, il était en jambes. Il est mieux physiquement et ça se voit, ça se ressent techniquement. Déjà, c’est lui qui égalise avec une offrande de Nagatomo mais derrière il y a des gestes techniques. Là, il est plus réactif, plus vif. Je veux le mettre comme taulier sur ce match. Il a une qualité technique bien supérieure aux mecs qui l’entourent et ça se ressent dans le jeu de l’Olympique de Marseille. » Jérôme Rothen – Source : After Marseille (22/02/21)