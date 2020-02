OM : Rothen explique pourquoi Deschamps ne prendra pas Payet pour l’Euro 2020…

En juin prochain, l’Equipe de France jouera l’Euro 2020. Selon Jérôme Rothen, Dimitri Payet n’aura pas sa chance d’y participer…

Sur RMC, Jérôme Rothen a évoqué la possibilité que Dimitri Payet retrouve le maillot de l’Equipe de France.

Même un Thauvin à 80% passera avant Payet — ROTHEN

L’ancien joueur du PSG estime que le numéro 10 de l’OM n’aura pas l’attitude nécessaire pour être remplaçant et que Didier Deschamps préfèrera prendre Florian Thauvin malgré sa longue blessure…

A LIRE AUSSI : OM : « Payet a offert les rares éclairs de bonheur offensif aux spectateurs… »

« Quand tu prends Payet, tu as du mal à le mettre remplaçant, il a toujours eu du mal à accepter ce statut. Quand il a été appelé, il a souvent été titulaire. Quand il est titulaire, il est à fond dans le truc, il n’y a pas de problème. Mais dans le statut de remplaçant, tu dois avoir l’attitude qui va avec, et il y a des joueurs qui ont beaucoup plus d’avance pour ça. Je prends l’exemple de Lemar. À choisir, je prends Payet tous les jours. Mais dans la tête de Deschamps, Lemar a un avantage sur Payet. Même un Thauvin à 80% passera avant Payet. Je pense que son attitude, en tant que remplaçant, ne convient pas à Deschamps. Entrer en cours de match et apporter un plus à l’équipe, ce n’est pas donné à tout le monde, certains n’y arrivent pas et je pense qu’il en fait partie. »

Jérôme Rothen – Source : RMC