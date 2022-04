OM : Rothen explique pourquoi il est à « fond derrière Sampaoli ! »

Dans son émission Rothen s’enflamme, le consultant explique les raisons qui le poussent à être à fond derrière Jorge Sampaoli !

Avec quelques résultats positifs en Ligue 1, une équipe qui est belle à voir jouer et le fait d’être toujours en vie en Conference League… Jorge Sampaoli a fait changer l’avis de beaucoup de personnes avec son travail à l’Olympique de Marseille.

J’aime ce qu’il dégage, j’aime comment cette équipe fonctionne — Rothen

Décrié ces derniers mois puis encensé maintenant que les résultats sont là, le coach argentin peut compter sur un soutien : Jérôme Rothen. Le consultant a expliqué pourquoi il est à fond derrière lui dans son émission sur RMC.

Oui du chemin a été fait, forcément. Quand tu arrives la 31e journée, on est dans la dernière ligne droite. Les dix derniers matchs ont débuté, il n’en reste plus que sept. Le bilan de l’OM est très bon niveau comptable, il est très bon actuellement, ils sont sur une autre dynamique. Ils étaient moins biens il y a deux mois d’où les critiques qu’il y a eu sur Sampaoli mais ce sont les aléas d’une saison. Il a toujours gardé son même fonctionnement à l’intérieur du groupe, en changeant de joueurs… Par moment, ses détracteurs s’en sont servis pour dire que c’était problématique de ne pas avoir d’équipe type, de ne pas remettre toujours la même équipe, on voit qu’en terme de spectacle et de résultat, l’OM est en dedans… Mais avec le même mode de fonctionnement, il a réussi à remettre l’équipe à l’endroit. Comme tout entraîneur, il a ses hommes clés avec une colonne vertébrale. Il parlait de Guendouzi qu’il voit à un haut niveau. Ce joueur est représentatif de ce qu’est Sampaoli dans un vestiaire et sur le banc de touche. Il a des hommes clés qui ne bougent pas. Kamara, Saliba sont rarement mis de côté… Il arrive à bien structurer le moteur même si des éléments changent. Gerson revient bien et c’est aussi grâce au travail de Sampaoli et de son staff. D’autres joueurs se sont greffés avec Harit. Qu’est-ce qu’on n’a pas entendu sur lui : c’est une déception… Mais peut-être qu’il s’est remis en question et là on lui donne du temps de jeu et il donne satisfaction. Peut-être qu’ils vont changer leur fusil d’épaule vu qu’il n’est que prêté. Il est très bon, il a montré des choses intéressantes… Tout ça fait que je suis à fond derrière Sampaoli. J’aime ce qu’il dégage, j’aime comment cette équipe fonctionne et j’aime cette communion au stade. J’ai vu une ambiance de malade au Vélodrome face à Montpellier. » Jérôme Rothen – Source : RMC