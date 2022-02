OM : Rothen expose ses craintes d’implosion dans le vestiaire marseillais !

Ces derniers jours, des tensions semblent être apparus dans le vestiaire de l’Olympique de Marseille. Jérôme Rothen est inquiet pour la fin de saison des Marseillais !

Avec la défaite face à Clermont, Dimitri Payet a remonté les bretelles de ses coéquipiers dans une déclaration au micro de Prime Video. Le capitaine n’a pas apprécié l’attitude de ses partenaires et aurait d’ailleurs pris la parole, avec d’autres cadres, pour arranger les choses.

Sampaoli est un peu rattrapé par la patrouille — Rothen

Jérôme Rothen s’est exprimé à ce sujet au micro de RMC Sport. Le consultant pointe du doigt la gestion de Jorge Sampaoli et a bien peur que le vestiaire marseillais finisse finalement par imploser à cause des ces tensions.

« La saison est longue. Il y a beaucoup de pression pour ceci ou cela. Tu as des accrocs, tu prends des coups derrière la tête et ils en ont déjà pris du côté de l’Olympique de Marseille avec ces éliminations en Europa League et en Coupe de France, a rappelé le consultant de RMC. Ils ont Jorge Sampaoli qui a en plus une méthode de management et tu as l’impression aujourd’hui qu’il est un peu rattrapé par la patrouille. C’est-à-dire que le fait de mettre certains joueurs en concurrence, de faire beaucoup de turn-over, de faire jouer des joueurs qui ne sont pas forcément à leur poste… Eh bien aujourd’hui, il est rattrapé par tout ça. Parce qu’il y a des joueurs qui en ont ras-le-bol, qui ne retrouvent pas une certaine régularité, et je pense que ça se ressent dans les tensions de vestiaire. Il n’y a rien de pire parce que Marseille va avoir d’autres accrocs jusqu’à la fin de la saison et il faudra trouver cette régularité dans le vestiaire. Mais si tu commences à faire une réunion en février, avec toutes les échéances qui arrivent, moi j’ai bien peur que ça parte en vrille, encore plus dans un club comme l’Olympique de Marseille où tout se sait. J’ai bien peur qu’ils laissent échapper des points qui seront cruciaux sur la fin de saison parce que le classement est serré. » Jérôme Rothen – Source : RMC