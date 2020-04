OM – Rothen : « Il n’y aura jamais d’accord entre les joueurs et Eyraud »

L’ancien joueur du PSG et actuel consultant pour RMC Sport Jérome Rothen a évoqué les discussions entre les joueurs de l’OM et Jacques Henri Eyraud concernant une éventuelle baisse de rémunération.

On apprenait dernièrement que Jacques Henri Eyraud avait demandé aux joueurs de consentir de gros efforts financiers si le championnat ne pouvait pas aller à son terme et que les droits TV n’étaient pas payés. Selon Jérome Rothen, Il ne parviendra pas à trouver un accord :

« Mais il n’y aura jamais d’accord, et je vais te dire pourquoi ! Parce que le président Eyraud a directement appelé les joueurs et il leur a dit : « Ok il y a eu l’accord avec l’UNFP, mais faites un effort supplémentaire, mais faites ce que vous voulez ». Comment veux-tu que le joueur décide seul de laisser 50% de son salaire sachant que si ça se trouve les autres à côté ne vont rien laisser du tout. (…) Et puis ça me fait rire, on apprend que Eyraud et Zubizarreta ont baissé leur salaire de 20%, mais alors pourquoi tu demandes plus aux joueurs ? Qu’il fasse un effort supplémentaire à ce moment la, qu’il perde 50% de son salaire et peut être que les joueurs suivront » Jérome Rothen – Source: RMC Sport