OM : Rothen pense que l’effet Larguet ne peut pas durer et qu’il faut vite le remplacer…

Hier soir, l’Olympique de Marseille s’est imposé à domicile face à l’OGC Nice. Une victoire 3-2 qui marque la fin de 7 matchs sans succès en championnat. Les choix de l’intérimaire Nasser Larguet ont été décisifs mais pour Jérôme Rothen, l’OM ne peut pas continuer avec lui…

Dans l’After Foot, sur RMC, l’ancien parisien Jérôme Rothen estime que les dirigeants marseillais doivent faire venir au plus vite Jorge Sampaoli afin de permettre à l’équipe d’espérer atteindre au moins la 5e place…

Sampaoli ? Qu’il arrive le plus rapidement possible – jérôme rothen

« Aujourd’hui, je ne te dis pas que Marseille redevient prétendant à la Coupe d’Europe. Mais je ne suis pas sûr que l’effet Nasser Larguet, novice, qui en plus ne veut pas rester à ce poste-là, puisse durer encore incessamment. Là, il a réveillé les mecs au tournant, il prend ses responsabilités et à l’arrivée il a 3 points. Maintenant s’ils ont décidé que ça soit Sampaoli, qu’il arrive le plus vite possible, pour vraiment remobiliser ce groupe-là et aller chercher une 5e place. » Jérôme Rothen – Source : RMC (17/02/2021)