OM : Rothen pointe du doigt l’absence de style et ces deux joueurs qui ne jouent pas à leur poste !

L’OM gagne en Ligue 1 mais ne propose rien dans le jeu. Si ce constat a le don d’énerver André Villas-Boas, l’ancien joueur du PSG Jérôme Rothen en remet une couche dans l’After Marseille Podcast…

Pour Jérôme Rothen, l’OM ne pourra pas viser le podium si André Villas-Boas ne change pas la façon de jouer de son équipe. Pour le consultant de la radio RMC, cette équipe n’a pas de style et des joueurs comme Cuisance ou Thauvin ne sont pas à leur poste.

le problème de cet OM c’est qu’il n’y a pas de style — Rothen

« Si l’OM continue à jouer de la sorte ils ne finiront pas deuxième, même pas troisième. Le résultat c’est le plus important quand tu es coach ou joueurs ou dirigeants et certains sont parfois trop critiques concernant le style. Mais le problème de cet OM c’est qu’il n’y a pas de style. Ils ne peuvent pas avoir la maitrise du ballon vu comme ils jouent au milieu de terrain, tu as très peu de possession de balle ou trop basse sur le terrain. Tu n’as pas une équipe qui fait bloc défensif et qui attaque rapidement. Villas-Boas devait remettre les têtes à l’endroit après le traumatisme vécu avec Rudi Garcia. La saison s’est terminée fin mars et il y avait déjà des signes que cela s’effritait. (…) Les résultats en Ligue 1 ça marche, mais gagner à l‘arraché face à Strasbourg qui est une des équipes les plus faibles du championnat et prendre des tartes en Ligue des Champions, je pense que ça ne suffira pas pour faire podium. Il va falloir changer les choses. Cuisance n’a jamais joué 10, tu changes ton meilleur joueur d’ailier à attaquant… Il faut changer et amener autre chose ! »

Jérôme Rothen – source Marseille Podcast RMC (09/11/2020)