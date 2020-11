OM : Rami explique pourquoi Villas-Boas a raison

Après la victoire 0-1 de son OM à Strasbourg, André Villas-Boas n’a pas du tout apprécié les questions sur le jeu proposé par son équipe. Pour Adil Rami, le coach olympien a raison car ramener 3 points de ce déplacement est « une petite bouffée d’air ».

André Villas-Boas s’est emporté après la victoire de l’OM à Strasbourg. Agacé et sur le défensive face à la presse, le technicien portugais s’en est pris aux journalistes. Sur RMC, Adil Rami a affiché son soutient à AVB, il comprend sa réaction, le coach veut protéger son équipe…

Villas-Boas protège son équipe et c’est normal qu’il soit frustré — Rami

“On l’a assez critiqué en Ligue des Champions. De gagner contre Strasbourg à l’extérieur, qui est une belle équipe, il a une petite bouffée d’air, il peut respirer. Il peut avancer avec des ondes positives. Moi, c’est la question que je trouve pas très intelligente et piège. Je comprends sa réaction et je suis d’accord avec lui. Encore heureux qu’il soit sauvé par ses individualités comme Thauvin ou Sanson. C’est un beau but en plus. Il y a aussi du combat dans le football. Tu es pas très bien en Ligue des Champions, ils ne sont pas si nuls en championnat. Il protège son équipe et j’aime son discours et ses punchlines. Je comprend qu’il soit frustré”.

Adil Rami – source : RMC (09/11/2020)