OM – Rothen pointe du doigt « une erreur monumentale d’Eyraud »

L’ancien Joueur de Monaco et du PSG, Jérome Rothen a évoqué le cas Florian Thauvin. Ce dernier n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’OM et pourra partir libre en juin 2021.

Florian Thauvin sera en fin de contrat en 2021. Aucune prolongation de contrat ne lui a été proposée à ce jour. Et pour cause, le club phocéen n’a vraisemblablement plus les moyens de le faire. La priorité absolue de Jacques Henri Eyraud est en effet désormais de réduire la masse salariale. Pour Jérome Rothen le dossier Thauvin met une nouvelle fois en évidence la gestion catastrophique du président de l’OM. C’est ce qu’il a fait savoir sur les ondes de RMC Sport :

UN PROBLEME DE GESTION D’Eyraud

A LIRE AUSSI : Un attaquant monégasque pisté, un serial buteur ciblé, et une baisse des salaires des joueurs de L1…. Les 3 infos OM de ce mercredi !

« Mais encore une fois c’est un problème de gestion. Je suis désolé mais quand tu as dans ton effectif un joueur de la qualité de Thauvin, qu’il soit blessé ou pas, quand tu vois les saisons qu’il a pu faire, mais comment l’Olympique de Marseille peut se permettre de le laisser à un an de la fin de son contrat sans lui proposer une prolongation ? Je trouve cela aberrant. Des contraintes financières ? Mais quelles contraintes ? La seule contrainte c’est qu’à l’arrivée ce qui va se passer, c’est qu’il va faire son année et qu’il va partir libre à la fin de la saison pour zéro euros. Et ça pour moi, c’est une erreur du président monumentale » Jérome Rothen — Source: RMC Sport