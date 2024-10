OM : Rothen pointe les deux grosses erreurs de De Zerbi !

Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Jérôme Rothen a souligné deux erreurs tactiques significatives commises par Roberto De Zerbi lors du Classique contre le PSG.

La première erreur, selon Rothen, est le choix d’une approche attentiste. De Zerbi a opté pour un renforcement du cœur du jeu, tout en laissant une trop grande liberté aux joueurs sur les ailes, ce qui, selon Rothen, a été préjudiciable pour l’OM. La deuxième erreur réside dans le manque d’adaptation au plan de jeu de Luis Enrique, en particulier face au positionnement de Dembélé.

Rothen a expliqué : « De Zerbi a décidé d’être attentiste, il a choisi de renforcer un peu le cœur du jeu dans l’axe et en laissant beaucoup de liberté aux joueurs de côté. Pour moi, c’est déjà une erreur. Et là deuxième erreur c’est qu’il ne s’est jamais adapté au plan de Luis Enrique, au positionnement de Dembélé. Et ça c’est la réalité, on peut tomber dessus dans ses occasions ratées en seconde période. Mais il a été très bon, il a densifié le milieu et l’OM ne s’est jamais adapté. » Ces choix tactiques ont eu des conséquences notables, visibles dans les occasions manquées par l’OM en seconde période, alors que Dembélé a su tirer profit de la situation.

En ce qui concerne le carton rouge infligé à Amine Harit, Rothen a également exprimé son opinion : « Je pense qu’il est légitime de discuter de ce carton, mais j’ai entendu des avis affirmant qu’il ne méritait pas d’être expulsé. En tant qu’ancien joueur à un poste offensif, je sais qu’un contrôle ‘porte-manteau’ touchant l’adversaire au niveau de la poitrine ou de la tête est risqué. Dans le football, tout va vite et on n’est pas toujours seul. Harit commet une erreur en ne regardant pas, car il touche l’adversaire au sternum. Même si je ne l’aurais peut-être pas sanctionné d’un rouge, ce n’est pas non plus une décision déraisonnable. »