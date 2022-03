OM: Rothen prend la défense de Dimitri Payet

Auteur d’un début de saison remarquable, Dimitri Payet est nettement moins tranchant ces derniers matchs. Jérôme Rothen n’a pas hésité à prendre la défense du Réunionnais souvent critiqué pour son palmarès inexistant…

Ancien joueur du PSG et désormais consultant, Jérôme Rothen a défendu le capitaine de l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet :

Les titres manquent, mais la faute à pas de chance– Rothen

« Avec des si, Payet aurait été champion d’Europe et champion du monde. Il aurait joué dans les meilleurs clubs européens. Il a fait un choix du cœur d’être à Marseille et d’y revenir après son passage à West Ham qui était très bon. Cela montre son talent. Quand tu regardes le bilan de sa carrière, il n’a pas de regrets. Il a privilégié plein d’autres choses, dont son environnement familial. Le contexte a été difficile à gérer il y a deux ans et ça s’est vu sur son état d’esprit et son physique. Il était inapte à jouer mais à part cette période, ça allait. Huit ans à Marseille… ce n’est pas facile de gagner des titres à l’OM. Il ne peut pas avoir de regrets. Il est très talentueux. On parle d’un joueur qui a 38 sélections avec l’équipe de France. Les titres manquent mais la faute à pas de chance. Aujourd’hui on ne peut que le féliciter pour sa carrière. » Jérôme Rothen— Source: RMC (04/03/22)

Dans les grands matchs j’avais une appréhension

Dimitri Payet a également répondu aux critiques sur ses prestations lors des grands matchs.

«Dans les grands matchs j’avais une appréhension, quand j’étais jeune je faisais dix fois le match avant de le jouer. Avec l’expérience, l’expérience en équipe de France, cela m’a permis de voir les choses différemment. Maintenant, je suis plus excité au moment d’aborder un grand match et de me frotter aux meilleurs.» Dimitri Payet – source RMC Sport (02/03/2022)

