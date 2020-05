OM: Rothen « Qualification en LDC, mais il n’y a pas de suite… »

L’intérêt du communiqué de l’OM sur l’avenir de Villas-Boas est de mettre la pression sur l’entraineur portugais selon Jérôme Rothen…

L’ancien parisien Jérôme Rothen s’est exprimé au micro de l’after foot sur RMC:

Il y a eu un bon binôme avec Zubizarreta et Villas-Boas– Rothen

» J’ai reçu Jacques-Henri Eyraud vendredi après-midi. Même si Villas-Boas n’a pas encore quitté l’OM, on sait très bien que cette prolongation de contrat a été faites pour dire « On a tout fait pour le garder, mais il a refusé pour plusieurs raisons ». A son arrivée, Villas-Boas connaissait les problèmes financiers du clubs car il y avait déjà des problèmes. Mais cette année avec Zubizarreta, il y a eu un bon boulot en binôme avec un recrutement qui a bien fonctionné. Les joueurs sont revenus à un bon niveau pour ramener l’OM en Ligue des Champions, mais il n’y a pas de suite » Jérôme Rothen— Source: After Foot RMC