OM : Rothen s’enflamme pour Gerson

Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien joueur du PSG et de Monaco Jérome Rothen est revenu sur la victoire de l’OM contre Nice (2-1) au vélodrome ce dimanche à l’occasion du match de clôture de la 29e journée de Ligue 1. Il souligne notamment la montée en puissance de Gerson dans l’équipe de Sampaoli.

« J’ai toujours été un défenseur de Sampaoli même quand ça allait moins bien et qu’il y avait en effet moins de spectacle. Il y avait un jeu beaucoup plus pragmatique mais les résultats à l’extérieur ont toujours été là. Il y avait un problème à domicile. Je ne dis pas que tout est effacé avec cette victoire contre Nice car on ne peut pas dire qu’ils ont archi dominé et il y a des faits de jeu très importants avec un pénalty oublié pour les niçois. Le pénalty obtenu par les marseillais est également très litigieux à mon avis aussi. Après pendant plus d’une mi-temps Marseille a retrouvé du dynamisme comme à Brest avec pas mal de changements. Des joueurs comme Harit et Gueye reprennent du temps de jeu et tant mieux car ça remet de la concurrence. Il y a six joueurs clé dans cette équipe, Kamara, Lopez, Caleta Car, Saliba, Payet, Guendouzi, ce sont les joueurs qu’il met systématiquement sur le terrain quoi qu’il se passe. Il y a aussi Gerson que j’ai oublié, c’est aussi un homme de base. Gerson c’est vrai qu’il a eu des moments compliqués, il a eu besoin d’une période d’adaptation, Sampaoli a été patient avec lui, et aujourd’hui c’est quelqu’un qui transforme son équipe par son activité, sa vision du jeu et sa qualité technique. » Jérome Rothen – Source : RMC Sport