OM : Rothen surpris par les choix de Sampaoli

L’Olympique de Marseille s’est imposé 1-2 dans les derniers instants de la rencontre face à Metz dimanche soir. Jérôme Rothen avoue avoir été surpris par les choix opérés par Jorge Sampaoli.

C’est un succès précieux. L’OM s’est imposé 1-2 sur la pelouse du FC Metz dimanche soir. Une victoire importante dans la course au podium qui a été permise grâce à un but d’Arkadiusz Milik dans les derniers instants de la rencontre.

Les choix de Sampaoli n’ont pas été payants – Jérôme Rothen

À lire aussi : Metz – OM : Pierre Ménès a un avis bien tranché sur le match !

Lors de son émission Rothen s’enflamme sur RMC, Jérôme Rothen s’est montré surpris par les choix opérés par Jorge Sampaoli. Notamment par la non-titularisation de l’attaquant polonais après son triplé face à Angers lors du précédent match de championnat.

« On ne peut que les féliciter. Après, ça arrive de rater un match. Malheureusement, ça ne doit pas arriver à Marseille quand tu joues une compétition comme la Coupe de France, mais c’est arrivé et il faut l’accepter. Et là, je dirais que ce sont plus les choix qui ont été surprenants dans un premier temps. Les choix n’ont pas été payants. Sampaoli l’a dit « Je n’ai pas mis Milik parce que je voulais des attaquants rapides sur les côtés ». Ça, tu peux le comprendre. Tu peux comprendre aussi qu’il voulait remettre Dimitri Payet dans ce rôle de faux numéro 9, un rôle où il a excellé une grande partie de la saison, il faut le reconnaître. C’est pour ça que Milik s’est retrouvé un petit peu écarté. Malheureusement pour Sampaoli, Payet depuis le match à Lyon il n’est pas bon. Il a le droit d’avoir une période où il est moins bien. Donc ça se ressent sur le jeu de l’OM. Ce qu’il a voulu mettre hier comme dispositif, ça s’est ressenti dans la façon d’animer ses attaques et d’avoir le ballon parce que Payet n’a pas les coups de génie qu’il peut avoir pour servir ses attaquants. La solution en deuxième mi-temps, c’était de faire entrer Milik qui en plus a récupéré de la confiance après ce match d’Angers. Hier, il met un top but, un but de classe, mais c’est là-dessus qu’on l’attend Milik. Il n’était pas au meilleur de sa forme ces derniers temps. Hier, c’était quasiment son premier ballon et il fait ce geste fantastique. C’est le signe d’un grand joueur. Dans le système de Sampaoli, il a du mal à trouver sa place. Quand il retrouve de la confiance comme ça, son traitement pour le match d’hier, il est injuste. Après, il en parlera avec Sampaoli. L’avantage, dans ces cas-là, c’est que Sampaoli va reconnaître son erreur car quand il le fait entrer derrière c’est lui qui te donne la victoire donc je te garantis que derrière il y aura une explication et prochain match Milik sera sur le terrain. » Jérôme Rothen – Source : Rothen s’enflamme (14/02/2022)