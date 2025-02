OM : Rothen valide complétement !

Jérôme Rothen a exprimé des réserves sur le début de saison de Roberto De Zerbi à l’OM, notamment concernant l’inefficacité de certains joueurs comme Mason Greenwood. Toutefois, il a validé son arrivée, soulignant son adéquation avec les valeurs de l’OM et sa passion pour le jeu.

Jérôme Rothen, sur RMC, a livré un avis plus ou moins nuancé sur le travail de Roberto De Zerbi à la tête de l’OM. Selon lui, lors de la première heure de jeu de certains matchs, l’équipe marseillaise peine à trouver son rythme et à répondre aux attentes du coach italien. « Pendant 1h, on s’est un peu emmerdé. Ça ne ressemble pas à ce que De Zerbi veut mettre en place. » Rothen souligne notamment l’inefficacité de Mason Greenwood, qui est apparu « complètement amorphe » durant cette période. Il estime que l’OM ne peut se permettre de se priver d’un attaquant capable de harceler les défenses adverses et de réaliser des appels décisifs.

🔵⚪️ Êtes-vous convaincus par de Zerbi ?@RothenJerome: « Face à l’OL, pendant 1h on s’est emmerdé. Ça ne ressemble pas à ce que De Zerbi veut mettre en place. Mais il parle souvent du jeu et j’aime ce genre d’entraîneur. Je valide totalement son arrivée » pic.twitter.com/bbYNtJYiZm — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) February 3, 2025



Cependant, Rothen reste positif envers l’entraîneur marseillais. Il affirme apprécier le style de De Zerbi, soulignant son attachement aux valeurs de l’OM : « Néanmoins, j’aime bien cet entraîneur-là, car je trouve qu’il correspond aux valeurs de l’Olympique de Marseille. Le partage avec les gens, la ferveur qu’il y a, tu sens qu’il y a un entraîneur qui vibre. » L’ancien international français apprécie également la manière dont De Zerbi parle du jeu, le qualifiant de « passionné » et d’authentique. En conclusion, Rothen approuve l’arrivée du coach à Marseille : « Je valide totalement son arrivée. » Un soutien indéniable malgré les ajustements à faire sur le terrain.