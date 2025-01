Mercato OM : Greenwood est cash sur son avenir

Interrogé par Telefoot ce dimanche, Mason Greenwood s’est exprimé sur son avenir. Le joueur anglais se voit rester plusieurs années à l’OM.

Recruté par l’OM cet été, Mason Greenwood a donné un entretien à Téléfoot ce dimanche. Le joueur n’a pas souhaité être interrogé sur les polémiques autour de lui et préfère se concentrer sur le football. Concernant son avenir, il l’affirme : il veut rester plusieurs années à Marseille.

« Je pense que je peux faire beaucoup mieux. J’ai très bien commencé puis je me suis un petit peu relâché. J’espère revenir à mon meilleur niveau et le maintenir. J’ai eu la chair de poule lors de mon premier match au Vélodrome. C’est exceptionnel. Ils chantent pendant 90 minutes d’affilée, je n’avais jamais vu ça auparavant. Rester ici de nombreuses années? Bien sûr. C’est quelque chose que j’aimerais faire, je veux gagner des trophées ici et jouer la Ligue des champions. C’est une grande ambition d’être ici, donc oui », a exprimé l’ailier formé à Manchester United.

Greenwood va retrouver la scène internationale avec la Jamaïque en juin !

Cette décision fait suite à une période tumultueuse dans la carrière de Greenwood, marquée par des accusations graves de tentative de viol et d’agression suite auxquelles il avait été suspendu par Manchester United. Bien que les accusations aient été abandonnées, elles ont néanmoins conduit à son départ du club, et il a ensuite rejoint Marseille l’été dernier. Après un prêt en Espagne avec Getafe, Greenwood a relancé sa carrière en France, où il a été très performant, notamment cette saison en Ligue 1, où il est actuellement le meilleur buteur avec 12 réalisations.

Malgré ses bonnes performances dans les championnats d’Espagne et de France, l’Angleterre a clairement annoncé qu’elle ne le rappellerait pas en raison des répercussions médiatiques négatives. Selon le Daily Star, les dirigeants anglais ont estimé qu’un retour de Greenwood risquait de diviser et de provoquer une distraction au sein de l’équipe.

Après cette décision de la FA, Greenwood a entrepris les démarches nécessaires pour pouvoir jouer avec la Jamaïque, dirigée par Steve McClaren, ancien entraîneur adjoint de Manchester United. Son père étant jamaïcain, il est éligible pour représenter cette nation. Selon le Mirror, bien que Marseille n’ait pas accepté de libérer Greenwood pour les matchs amicaux du mois prochain, il devrait être inclus dans la sélection de McClaren pour la première fois en juin.

Greenwood jamaïquain libère une place d’extra-communautaire

Roberto De Zerbi, l’entraîneur de Marseille, a exprimé sa satisfaction après le recrutement de Greenwood, soulignant ses qualités exceptionnelles et son apport important à l’équipe. Avec cette nouvelle nationalité, Mason Greenwood ne sera plus considéré comme un joueur extra-communautaire. Aussi étonant que cela puisse paraitre, si l’Angleterre ne fait plus partie de l’Europe depuis le Brexit, la Jamaïque fait partie des pays qui ont signé l’accord de Cotonou, ce qui permet à ses ressortissants de ne pas être considérés comme extra-communautaires par la LFP !