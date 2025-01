OM : Rulli, meilleure recrue du mercato ?

Encore obligé de faire parler son talent suite à un penalty bien sévère sifflé contre l’OM. Rulli a été incroyable : d’abord, il a jailli dans les pieds de Kalimuendo (28e), puis a repoussé un penalty de l’attaquant rennais avec l’aide de son poteau (32e). Le gardien argentin de l’OM a été crucial durant le temps fort rennais, et bien qu’il n’ait rien pu faire sur le but de Kalimuendo (43e), il est resté concentré jusqu’au coup de sifflet final, comme sur cette frappe de Blas (80e). Solide et rassurant, c’est clairement un taulier de ce groupe et un gardien qui rassure et se montre décisif !