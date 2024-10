OM : Rulli, valeur sûre !

L’OM s’est fait du bien avant d’affronter le PSG en allant s’imposer facilement 0-5 à Montpellier en clôture de la 8e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Gerónimo Rulli lors de cette première rencontre de la 7e journée de Ligue 1.

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille a écrasé le Montpellier HSC avec un score de 5-0 lors de la 8e journée de Ligue 1. Dès le début, l’OM a montré sa force, Elye Wahi marquant dès la première minute après un bon centre de Mason Greenwood. Marseille a continué à dominer, Amine Harit et Pierre-Emile Højbjerg ajoutant deux autres buts avant la mi-temps (36e et 40e). En seconde période, le rythme marseillais n’a pas faibli, Mason Greenwood inscrivant le quatrième but à la 58e minute, avant que Luis Henrique ne clôture le score à 5-0 à la 73e minute. Montpellier, mal en point, a vu Stefan Džodić expulsé à la 64e minute, aggravant sa situation. L’OM a confirmé son potentiel offensif impressionnant et sa capacité à infliger des défaites sévères à ses adversaires.

La note de Gerónimo Rulli : 7/10

Son appréciation

Le gardien a d’abord fait preuve d’une grande vigilance en repoussant le tir de Savanier (48e) et en démontrant une détermination constante tout au long du match. De retour à Montpellier, où il avait évolué lors de la saison 2019-2020, il a également rassuré sa défense avec des sorties précises et une magnifique parade qui a dévié sur la barre la frappe déviée de Nordin (34e). Encore un match solide de l’international argentin, qui commence à faire réfléchir les attaquants adverses…

Les notes des médias