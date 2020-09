OM : « Sakai, Hamouma et Bouanga l’ont plus fait souffrir que Neymar… »

L’OM s’est incliné 0-2 jeudi soir face à l’ASSE. Voici la note et l’appréciation d’Hiroki Sakai lors de cette rencontre…

L’OM n’a pas réussi à confirmer son bon résultat obtenu face au PSG dimanche dernier. André Villas-Boas s’est trompé dans son approche du match, il l’a d’ailleurs reconnu en conférence presse après la défaite. Sur son côté droit, Hiroki Sakai a été en difficulté durant cette rencontre. Replacé à gauche à l’entrée de Bouna Sarr, le Japonais n’a pas réussi à calmer les assauts des attaquants stéphanois.

Hamouma et Bouanga l’ont plus fait souffrir que Neymar…Il a été l’un des points faibles défensifs de son équipe. Il ne parvient tout d’abord pas à empêcher Maçon de centrer à droite (6′) avant d’écoper d’un carton sévère, une fois passée à gauche, pour une faute sur Hamouma (30′). À noter qu’offensivement, il a tout de même beaucoup proposé, plus encore à gauche qu’à droite, avec beaucoup de présences et quelques centres intéressants (6′, 67′).