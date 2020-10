OM : « Sakai, son retour à un bon niveau se confirme… »

L’Olympique de Marseille s’est imposé 3-1 face aux Girondins de Bordeaux. Hiroki Sakai, maintenant seul vrai latéral droit de l’effectif, a montré de belles choses.

L’Olympique de Marseille a réussi sa rentrée après la trêve internationale en battant les Girondins de Bordeaux sur le score de 3-1. André Villas-Boas a surpris tout le monde avec sa composition d’équipe, un 442 en losange avec Michaël Cuisance en numéro 10.

L’animation offensif a tout de même beaucoup penché à droite en première mi-temps, avec de belles connexions entre Thauvin et Hiroki Sakai. Voici la note du latéral droit.

Son retour à un bon niveau se confirme…

Avec Florian Thauvin, le Japonais a retrouvé de l’allant offensif mais également de la solidité défensive. Il a retrouvé un confort technique et des automatismes qui lui ont permis, hier soir, d’avoir un véritable poids dans les trente derniers mètres adverses et de délivrer une « vraie-fausse » passe décisive sur l’ouverture du score de son binôme (5′) et une autre plus intelligente et plus compliquée de la tête vers Benedetto (67′) que Costil intercepte malheureusement. Il est également dans l’action qui amène le troisième but (64′). Défensivement dans son style caractéristique, il s’est souvent arraché, a multiplié les retours et terminer avec une copie très propre.