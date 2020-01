OM : « Sakai, un passage difficile… »

L’OM a arraché sa qualification aux tirs au but face à Trélissac en 32e de finale de Coupe de France dimanche. Voici la note d’Hiroki Sakai…

André Villas-Boas avait décidé de se passer de Kamara et Amavi mais aussi de ne prendre aucun risque avec Mandanda et Sanson pour ce match face à Trélissac. Dans cette rencontre piège, l’OM a totalement raté son entame en encaissant un but gag dès les première secondes. Mené 1-0, les marseillais ont repris le contrôle du match et se sont offert plusieurs occasions avant d’égalisé par Payet. Les hommes d’AVB aurait dû prendre l’avantage avant la mi-temps, mais le portier périgourdin a été décisif. La seconde période a été bien plus terne tout comme les prolongations. Finalement, Pelé a été décisif dans la séance de tirs au but. Aligné comme latéral gauche, Hiroki Sakai n’a pas été exceptionnel avant de prendre deux cartons jaunes successifs synonymes de carton rouge. Une mauvaise passe pour l’international japonais…

La note d’ Hiroki Sakai

4/10

son appréciation

Quelconque puis coupable… Le japonais s’est contenté du minimum syndical pendant une bonne partie du match. Concentré et volontaire il a essayé de combler les brèches laissées par son capitaine Dimitri Payet un peu avare dans le jeu défensif. Sakai a aussi proposé quelques montées et des solutions dans son couloir gauche. Rien de transcendant, mais correct. Il stoppe deux actions volontairement, dont la seconde suite à une perte de balle de Rongier, et prend deux cartons jaunes synonymes de rouge. A 10 contre 11, la fin de match, les prolongations, n’ont pas été simples. De plus, ce dernier sera suspendu face à Rennes vendredi. Un passage difficile…