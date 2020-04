OM Salaires « Ça prouverait qu’ils ne viennent juste pour l’argent, et ensuite partir dans un autre club »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille avec Louis Acariès ancien conseiller de la famille Louis Dreyfus. Ce dernier évoque l’effort que les joueurs de l’OM devraient faire sur leur salaire en cette période de crise sanitaire liée au Coronavirus.

Conseiller de Robert Louis Dreyfus, Louis Acariès avait oeuvré en coulisses pour mettre en place un certain Pape Diouf à la tête de l’Olympique de Marseille. Il connait ainsi parfaitement les rouages d’un club de football et notamment le fonctionnement du club olympien. Dans le dernier Débat Foot Marseille il a évoqué les efforts qui sont actuellement demandés aux joueurs sur leur salaire en cette période de crise sanitaire et économique liée au coronavirus.

« Il y a toujours des cas particuliers, mais en général, je pense que ces joueurs de foot qui sont des sportifs de haut niveau, pour faire ce qu’ils font, il faut avoir du coeur. Si on leur parle comme il faut, ils seront là j’en suis certain. Il y a certes toujours des brebis galeuses, mais les autres leur diront que c’est le moment de faire des choses qui vont dans le bons sens. Je pense que ce serait une belle histoire, ce serait magnifique. Ça prouverait également qu’ils ne sont pas juste des mercenaires qui s’en foutent du maillot qui viennent juste pour l’argent et ensuite partir dans un autre club. Une action comme celle là on s’en souviendrait » Louis Acariès – Source : Footballclubdemarseille.fr

L’intégralité de Débat Foot Marseille avec Louis Acariès