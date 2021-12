OM – Saliba : « A Marseille on n’a pas le choix ! »

La réaction du défenseur de l’Olympique de Marseille William Saliba au micro de Canal +. après la victoire des olympiens face au Lokomotiv Moscou à l’occasion du dernier match de la phase de groupe de la League Europa.

L’Olympique de Marseille s’est imposé face au Lokomotiv Moscou (1-0) ce jeudi soir à l’occasion du dernier match de la phase de groupe de la League Europa grâce à un but de Milik. Le défenseur de l’Olympique de Marseille William Saliba s’est exprimé au terme de cette rencontre au micro de Canal + .

« Il y a avait de la déception par rapport au dernier match où on s’est donné les moyens de regagner à domicile et pour se qualifier pour cette conférence League. C’est maintenant une nouvelle compétition et on va essayer d’aller le plus loin possible. Et de toute façon on n’a pas le choix à Marseille il faut gagner tous les matchs » William Saliba – Source : Canal +