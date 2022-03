OM : Saliba a un gros regret malgré la victoire à Brest

Ce dimanche l’Olympique de Marseille s’est imposé largement face à Brest pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Malgré tout, William Saliba garde un gros regret…

L’Olympique de Marseille a pris les trois points ce dimanche face au Stade Brestois sur le score de 4-1. Une grosse victoire qui fait du bien au moral de l’équipe et surtout aux supporters qui attendaient un réveil de leur équipe après un enchaînement de mauvais résultats en Ligue 1.

Ce but qui gâche un peu la belle soirée, c’est dommage — Saliba

Si en Conference League les Olympiens ont jusqu’ici assuré l’essentiel, ce n’était pas vraiment le cas en championnat. Sur les trois derniers matchs, les Marseillais n’avaient pris qu’un point face à Troyes. Trop peu pour une équipe qui prétend à une place sur le podium et une qualification en Ligue des Champions.

En zone mixte, William Saliba a répondu aux questions des journalistes à Brest. Avant le retour à Marseille, le défenseur central s’est montré plutôt déçu d’avoir quand même pris un but lors de ce match. Un clean sheet aurait été le bienvenu…

« Une soirée parfaite? On aurait pu le dire si on n’avait pas pris ce but qui gâche un peu la belle soirée, c’est dommage. Mais c’est bien sûr une victoire satisfaisante, car on voulait se rattraper après trois matchs sans gagner en Ligue 1. Contre Monaco on avait aussi fait une bonne entame, mais on n’était pas arrivé à marquer, là on a fait une bonne entame avec un but a la clé, derrière c’est plus facile. Il fallait rester concentré en seconde période, car souvent on s’endort un peu les quinze premières minutes. Là on a été sérieux et on a enchainé les buts. Oui ça fait plaisir, mais ce n’est qu’un match. Il ne faut pas s’endormir, il reste dix matchs, ça sera dix finales, il faudra être costaud et concentré. On a fait un meilleur match aujourd’hui, et même jeudi on avait été bon, mais il ne faut surtout pas se relâcher. On veut parler sur le terrain et montrer qu’on va beaucoup mieux. » William Saliba – Source : Zone Mixte (13/03/22)