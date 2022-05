OM: Saliba et Payet récompensés aux trophées UNFP !

William Saliba et Dimitri Payet ont été récompensé ce dimanche, lors de la cérémonie UNFP récompensant les hommes forts du championnat de France….

Alors que William Saliba a reçu le trophée UNFP du meilleur espoir de Ligue 1, Payet fait parti du onze type du championnat. Une belle récompense pour les deux hommes forts de l‘OM cette saison…

Espoir (définition)…

n.m. Personne ou chose dans laquelle on espère : tu es mon dernier espoir. Synonyme : attente – désir – espérance Superlatif : William Saliba Il remporte le Trophée du meilleur espoir de @Ligue1UberEats 👼🏽#TropheesUNFP pic.twitter.com/I84qWhQI3e — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 15, 2022

William Saliba remporte le trophée UNFP du meilleur espoir de la saison 💪🏼 #TeamOM pic.twitter.com/grBwWkV65p — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) May 15, 2022

Elle aurait de la gueule en Ligue des champions cette équipe ! 😍 pic.twitter.com/ykOvNLSLcF — Tanguy Le Seviller (@TANG_Foot) May 15, 2022

On se toujours pas de quoi sera fait l’avenir de William Saliba…

Nous ne savons toujours pas ce qu’Arsenal veut faire de William — Agent de Saliba

Saliba est l’un des joueurs qui a le plus joué cette saison en Europe, le défenseur olympien a disputé 51 matchs toutes compétitions confondues, un chiffre qui en dit long sur son importance à l’OM et pourquoi le club souhaite le garder à tout prix. Alors restera, partira ? Djibril Niang, l’agent de William Saliba, restait lui évasif quant à l’avenir de son joueur.

« L’agent de William Saliba, Djibril Niang, me dit : « Nous ne savons toujours pas ce qu’Arsenal veut faire de William. Nous aurons une discussion à ce sujet très bientôt, je pense. Arsenal décidera de son avenir dans les prochaines semaines. Beaucoup de facteurs en jeu et rien de décidé pour le moment. Je ne sais pas pourquoi c’est une telle surprise pour certaines personnes. De toute évidence, le joueur et le club voudront s’asseoir et discuter de toutes les options (rester/prêt/vente), etc. Le joueur voudra des assurances de temps de jeu. Comment peuvent-ils décider quoi que ce soit sans avoir d’abord discuté ? (…) Cela dépend de beaucoup de choses : un autre prêt ? Veut-il rester si Arteta ne peut pas lui garantir un certain nombre de matchs ? Il y a beaucoup à décider – ils ne peuvent pas le faire tant qu’ils ne se sont pas assis et ont longuement discuté de tout. Personnellement j’aimerais bien le voir rester bien sur… » Freddie Paxton, journaliste spécialiste d’Arsenal – Source : Twitter (27/04/2022)