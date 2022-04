OM : Saliba, la comparaison flatteuse avec Laurent Blanc !

William Saliba a fait ses débuts avec l’Equipe de France lors de cette trêve internationale. Le défenseur de l’OM a des atouts pour détrôner Varane selon Thibaut Leplat…

Sur RMC, Leplat a donné son sentiments sur le limites de Raphaël Varane, il estime que Saliba a le potentiel pour apporter une sérénité comme un Laurent Blanc…

Saliba respire une sérénité extraordinaire que je n’ai pas vue depuis Laurent Blanc

« Ce qui est paradoxal avec Varane, c’est qu’il est très fort à 20-25 mètres de son but, c’est d’ailleurs pour ça qu’il était exceptionnel au Mondial en Russie. Son envergure lui permet d’occuper plus d’espace. Et en réalité, là où il est le plus en difficulté, c’est sur ses qualités premières en vitesse. Il est rapide, mais il a un problème d’anticipation et de concentration. Au moment où Varane sort contre l’Afrique de Sud (5-0), l’équipe de France mène 3-0, Saliba passe dans l’axe, monte d’un cran et la France met deux buts. Il intercepte un nombre de ballons incroyable. Il est plus petit, il n’a pas l’envergure de Varane, mais il respire une sérénité extraordinaire que je n’ai pas vue depuis Laurent Blanc. Il faut ouvrir un débat Varane. Mais Didier Deschamps ne le fera pas. » Thibaut Leplat – Source: RMC (30/03/2022)

« William Saliba a été appelé en dernière minute pour pallier au cas de Covid de Benjamin Pavard. On connait les états de service du Marseillais, auteur d’une très bonne saison avec l’OM même s’il a récemment connu quelques difficultés en étant aligné sur un côté par Jorge Sampaoli. Pour moi, ce n’est pas vraiment une surprise. L’ancien Stéphanois a l’avenir devant lui. Comme son ancien comparse Wesley Fofana, ils sont amenés tous les deux à se retrouver régulièrement dans le groupe France à l’avenir. Le joueur prêté par Arsenal a pris un peu d’avance mais je pense que l’autre ancien Vert, qui revient tout juste de blessure à Leicester, le rejoindra assez vite pour le plus grand bonheur de l’ASSE. » Denis Balbir – Source : But Football Club (28/03/22)

Au même titre que Saliba, Guendouzi a besoin de commencer un match avec l’Equipe de France — Bennani

Pour ce second match face à l’Afrique du Sud, Didier Deschamps va devoir faire des choix. Sur la Chaîne L’Equipe, le journaliste Karim Bennani a été interrogé sur le onze qu’il aimerait voir au Stade Pierre Mauroy. Pour ce dernier, Guendouzi ainsi que Saliba méritent d’être titulaires !

« Maignan au poste de gardien, j’ai envie de le voir. C’est un match qui se joue à Lille, il y aura une symbolique. Il est parti sur un titre de Champion, le public sera derrière lui. C’est important dans un match amical de donner du temps de jeu à Maignan. On n’est pas à l’abri d’un problème physique de Lloris. Je mets Kimpembe parce que je veux voir Varane souffler. Koundé est jeune, il doit enchaîner les matchs. Saliba, il n’a pas été trop mal quand il est entré vendredi dernier. Kimpembé n’a pas joué, on a besoin de le voir jouer dans cette défense à 3. Si on ne donne pas du temps de jeu pendant les amicaux, on le fait quand? Je pense que ces joueurs en ont besoin, il faut prendre du temps de jeu. Au même titre que Saliba, Guendouzi a besoin de commencer un match avec l’Equipe de France. Il n’y a pas beaucoup d’enjeu face à l’Afrique du Sud et Deschamps a besoin de les voir jouer dans un match international. J’aime bien Diaby qui a fait des entrées intéressantes. Ben Yedder, je veux le voir marquer avec l’Equipe de France et Mbappé, il n’a pas joué au Vélodrome. Oui, c’est une attaque un peu différente avec Digne et Clauss sur les côtés. Les matchs amicaux servent aussi à ça ! » Karim Bennani – Source : La Chaîne L’Equipe (28/03/22)