OM – Saliba « On doit tuer le match bien avant »

L’Olympique de Marseille a été tenu en échec (1-1) dans les derniers instants de la rencontre pour son entrée en lice en Ligue Europa hier soir. En conférence de presse d’après-match, William Saliba regrette le manque d’efficacité de l’OM.

L’Olympique de Marseille peut avoir beaucoup de regrets. Hier soir, le club phocéen faisait son entrée en lice en Ligue Europa. Pour le compte de la 1ère journée, les joueurs de Jorge Sampaoli affrontaient le Lokomotiv Moscou. Malgré un match maîtrisé et une supériorité numérique pendant près d’une demi-heure de jeu, l’OM a été pris au piège par les Russes en concédant l’égalisation en toute fin de rencontre.

On est très frustrés car c’était un excellent match – William Saliba

Peu après le coup de sifflet final, William Saliba s’est exprimé en conférence de presse. Le défenseur olympien est apparu très déçu suite à cette contre-performance. Selon lui, l’OM aurait dû tuer le match plus tôt.

« On est très déçus. Aujourd’hui, on devait ramener trois points. On doit tuer le match bien avant, surtout qu’ils sont à 10, regrette le défenseur de l’OM. Mais c’est pas parce qu’on mène 1-0 qu’on a gagné. A la 88e, on ne doit pas non plus prendre ce contre, on doit les faire courir. Mais on apprend. On est très frustrés car c’était un excellent match. Il ne faut pas tout retirer non plus, on a bien joué au ballon, bien attaqué, on aurait dû marquer deux ou trois buts. » William Saliba – Source : Conférence de presse (16/09/2021)

Ils ont fait un match dans la lignée de ce qu’ils nous ont proposé – Daniel Riolo

De son côté, Daniel Riolo s’est montré assez d’accord avec les propos tenus par William Saliba. Pour lui, l’OM a maîtrisé son sujet mais a manqué de précision dans le dernier geste et de concentration dans les derniers instants de la rencontre.

« On a toujours dit beaucoup de bien de l’OM de Jorge Sampaoli. Ce qu’on dit ce soir, c’est que les cinq dernières minutes ont tout gâché d’une prestation qui était maîtrisée. Tu as une très mauvaise lecture de ce qui a été dit. C’est très difficile ce que tu dis parce que ce n’est pas du tout ce qu’on dit et surtout pas moi de l’OM depuis le début. Ils ont fait un match dans la lignée de ce qu’ils nous ont proposé. Très bon match, toujours aussi agréable à regarder mais c’est navrant de voir que tu gâches tout quand tu es à 11 contre 10. Dans un groupe où c’est un mini championnat qui va aller assez vite, c’était bien de faire le plein contre Moscou. Sampaoli dit la même chose que nous. » Daniel Riolo – Source : L’After Foot RMC (16/09/2021)