OM – Samia Ghali prévient Eyraud, « il ne fera pas ce qu’il voudra à Marseille »

La tension continue de monter entre les supporters et le club. Alors que Eric Di Meco a demandé plus tôt dans la journée aux élus de réagir, Samia Ghali s’est exprimée sur RMC.

Samia Ghali, la maire-adjointe de Marseille a écrit à la ministre des Sports concernant la situation de l’Olympique de Marseille. Cette dernière affirme clairement qu’elle ne compte pas laisser le président Jacques-Henri Eyraud imposer sa loi à l’OM…

Qu’il s’occupe du foot d’abord – samia ghali

« On ne laissera jamais faire Jacques-Henri Eyraud. Il ne fera pas ce qu’il voudra à Marseille. C’est une réalité. Qu’il essaye déjà d’avoir des résultats sportifs. Je pense qu’il agite un chiffon rouge pour faire oublier les résultats de l’OM. Qu’il s’occupe d’abord du foot, du sport, c’est ça sa vocation première. Le sport à Marseille, c’est une religion. C’est ce qui fait la cohésion de cette ville. Il ne va pas nous enlever ça. Il est en train de toucher à quelque chose qui est sacré. On ne le laissera pas faire. Il est en train de franchir la ligne jaune. A lui de décider de quel camp il est. S’il considère qu’il va jouer contre les Marseillais, alors il se trompe. Les Marseillais seront unis. Je pense que le club fait fausse route. Je comprends mal ce que veut la direction de l’OM. On a des résultats catastrophiques. Mais au-delà des résultats, on est dans une relation qui ne va plus entre le club et les Marseillais. Je pense que ce qu’a fait Jacques-Henri Eyraud hier, c’est de rajouter de l’huile sur le feu. La situation était déjà très tendue, compliquée en période de Covid. Ce n’est pas le meilleur moment pour rajouter du stress, de la polémique, là où il n’y en avait pas besoin. » Samia Ghali – Source : Top of the Foot (16/02/2021)