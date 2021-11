OM : Sampaoli a conscience des problèmes offensifs de ses joueurs…

En conférence de presse ce vendredi avant la rencontre face à Lyon, Jorge Sampaoli a été questionné sur les problèmes offensifs de son équipe.

Depuis plusieurs rencontres, l’Olympique de Marseille peine à trouver le chemin des filets. Le retour d’Arek Milik a étrangement déséquilibrer le jeu mis en place par Jorge Sampaoli qui fonctionnait bien mieux avec un Dimitri Payet en faux numéro 9.

En ce moment on marque peu avec nos milieux et nos milieux offensifs, et Milik revient juste — Sampaoli

Cette in-offensivité pourrait devenir un problème au fil de la saison. C’est pourquoi la question a été posée à Jorge Sampaoli ce vendredi en conférence de presse avant la rencontre face à Lyon qui aura lieu ce dimanche.

A LIRE AUSSI : OM : Sampaoli confirme un joueur incertain pour le match face à Lyon !

« On doit chercher des explications à tout, parfois on pense qu’on peut tout résoudre mais ce n’est pas le cas. Il peut y avoir des soucis de finition, des soucis dans la relation, la compatibilité entre joueurs… En ce moment on marque peu avec nos milieux et nos milieux offensifs, et Milik revient juste. Ça donne logiquement moins de possibilités de gagner. Mais il y a des matchs où on a énormément d’occasions. On doit continuer de travailler sur la finition de tout le monde pour ne pas avoir à dépendre d’une ou deux individualités seulement. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (19/11/21)