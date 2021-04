OM : Sampaoli a encore étoffé son staff avec un ancien du Barça !

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli a pris plusieurs adjoints et entraîneurs pour l’épauler. Son staff a été étoffé par un ancien du FC Barcelone !

Jorge Sampaoli est arrivé dans un contexte bien particulier à l’Olympique de Marseille. Après le départ d’André Villas-Boas, c’est l’Argentin qui a été choisi pour remplacer le Portugais. Pour le moment, son bilan est de 2 victoires et 1 défaite (avant la rencontre face à Dijon ce dimanche).

IL A DEJA COMMENCE A TRAVAILLER AVEC MANDANDA

Ce samedi soir, le journal L’Equipe nous informait que l’ancien entraîneur du FC Séville a fait venir un nouveau membre dans son staff en ce début de semaine ! En effet, Jon Pascua est le nouvel entraîneur des gardiens de l’Olympique de Marseille.

Passé par le FC Barcelone et le Bétis Séville, il a débarqué à Marseille et aurait déjà commencé à travailler avec Steve Mandanda ainsi que les jeunes gardiens du club. Il remplace Laurent Spinosi qui avait pris le poste après le départ du staff d’André Villas-Boas. Ce dernier retourne donc à la formation où il est responsable des gardiens.

LE STAFF COMPLET DE SAMPAOLI

Jorge Desio (adjoint), Pablo Fernandez (préparateur physique), Diogo Meschine (analyste), Patricio d’Amico (vidéo et traduction), Inigo Dominguez (analyste), Jon Pascua (entraîneur des gardiens) et Pancho Abardonado (adjoint et traducteur). – Source: Footmarseille.com