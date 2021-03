OM: Didier Roustan convaincu par Sampaoli !

Didier Roustan, consultant pour la chaîne l’Equipe, est sous le charme de Jorge Sampaoli. Selon lui, Marseille lui doit son renouveau.

Avec la victoire face à Brest, l’Olympique de Marseille enchaîne pour la première fois deux victoires d’affilées en Ligue 1 en 2021. Ces deux victoires correspondent à l’arrivée du nouvel entraîneur marseillais Jorge Sampaoli et ses choix. Pour Didier Roustan, les récentes victoires marseillaises sont en très grande partie au coach argentin.

IL FAIT TOUT POUR FAIRE BASCULER LA RENCONTRE — DIDIER ROUSTAN

Sur le plateau de l’Equipe du Soir, Didier Roustan a dit tout le bien qu’il pense de Jorge Sampaoli.

« Je suis séduit par Sampaoli. Mais je ne suis pas surpris. Avec lui, il se passe toujours quelque chose. Pour l’instant, tout marche. Mais il fait tout pour que ça se goupille bien, pour faire basculer la rencontre. Son OM a eu des moments très difficiles contre Rennes et Brest. À 15 minutes de la fin, quand Brest avait le ballon et que Marseille recommençait à souffrir, 95 % des techniciens français auraient fermé la boutique pour jouer le nul. Mais lui, il fait rentrer des attaquants. Il n’a pas peur de se mettre Alvaro à dos. Et il va chercher la victoire. Ok, Jean Lucas fait une boulette. Mais celle-ci est provoquée par le pressing des Marseillais. Sampaoli a tenté le coup, et ça a marché. Avec lui, il va enfin se passer des choses à Marseille ». Didier Roustan – Source: L’Equipe (14/03/2021)