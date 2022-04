OM : Sampaoli annonce un nouveau joueur OUT jusqu’à la fin de saison ! (et des changements demain)

En conférence de presse à la veille du match face au PAOK l’entraineur de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli a annoncé qu’après Leo Barledi un autre joueur serait forfait jusqu’à la fin de la saison.

L’Olympique de Marseille reste sur une série de cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues. En conférence de presse à la veille du match face au PAOK l’entraineur de l’OM a clairement annonce des changements dans son onze de départ ce jeudi soir. Le coach olympien a aussi annoncé que le jeune Konrad de la Fuente.

Sampaoli : « J’essaie d’être à la hauteur de l’histoire… mais aussi de la nécessité actuelle. Les Marseillais ont besoin de joie au niveau local ou continental. » #OMPAOK — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 6, 2022

Sampaoli : « Je ne pense pas que l’on puisse toujours jouer avec le même onze. En plus de ça, on mettrait en danger les matchs futurs avec les blessures, suspensions, etc. Donc il y aura de la rotation demain. » #OMPAOK — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 6, 2022

Sampaoli : « Konrad a une blessure au cartillage qui a nécessité une intervention. Et après il aura besoin de 3 ou 4 semaines. » #OMPAOK — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 6, 2022

