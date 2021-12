OM – Sampaoli : « Ça nous fait souffrir dans beaucoup de matches »

La réaction de l’entraîneur de l’Olympique de Marseille au micro de Canal +. après la victoire des olympiens face au Lokomotiv Moscou à l’occasion du dernier match de la phase de groupe de la League Europa.

L’Olympique de Marseille s’est imposé face au Lokomotiv Moscou (1-0) ce jeudi soir à l’occasion du dernier match de la phase de groupe de la League Europa grâce à un but de Milik. L’entraîneur de l’OM s’est exprimé au terme de cette rencontre au micro de Canal + .

J »e crois que l’équipe a été supérieure. Comme dans quasi tous les matches dans cette compétition. On doit améliorer nettement notre finition pour grandir. Ça nous fait souffrir dans beaucoup de matches. Avec une meilleure finition, on se serait qualifier en Europa League. On travaille dur la finition. Il y a des séries aussi pour des joueurs en manque d’efficacité qui ont habituellement de meilleurs stats dans ce domaine… Il faut continuer de travailler plus pour obtenir plus de tranquillité dans des matches que l’on domine. » Jorge Sampaoli – Source Conférence de Presse

