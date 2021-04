OM – Sampaoli : « Ce but en fin de match ? On aurait pu l’éviter »

L’Olympique de Marseille a été accroché hier soir face à Montpellier lors de la 32e journée de Ligue 1. En conférence de presse Jorge Sampaoli a félicité ses joueurs, et regretté ce but tardif…

L’OM pensait arracher une victoire précieuse sur la pelouse du MHSC, mais a été rejoint en toute fin de match. Frustré, Jorge Sampaoli n’a pas manqué de féliciter ses joueurs pour leur débauche d’énergie.

Je félicite mes joueurs pour les efforts qu’ils ont faits — sampaoli

« Ces buts pris au début de chaque période ont été déterminants, tout comme le carton rouge au bout de 14 minutes en seconde période. L’équipe s’est reprise, a continué à attaquer, ne s’est pas repliée et s’est battue pour le maillot. Cela a donné un match virevoltant. C’est dommage d’encaisser ce but en fin de match. On aurait pu l’éviter, on aurait pu être récompensés de nos efforts. Nous avons changé de système de jeu, car nous n’avons pas réussi à couvrir la largeur du terrain. On a changé pour s’adapter à l’adversaire. Je félicite mes joueurs pour les efforts qu’ils ont faits, notamment quand on a joué à dix. Nous sommes dans une phase d’intégration d’une philosophie de jeu. Ce match nous rapproche du travail et des émotions nécessaires pour développer un style de jeu qui finira par payer. Je ne suis pas là pour avoir des résultats en urgence, mais pour progresser et mettre une idée en place. Bien sûr, si on peut avoir un bon classement, c’est tant mieux. C’est un pas en avant dans le jeu, les intentions, l’émotion » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (10/04/21)