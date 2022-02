OM : « Sampaoli, c’était zéro pointé »

Après la défaite de l’OM sur la pelouse de Nice hier soir (4-1), le journaliste de La Provence Alexandre Jacquin a fustigé les choix réalisés par Jorge Sampaoli dans son onze de départ.

C’est une défaite qui a du mal à passer. Hier soir, l’Olympique de Marseille s’est incliné 4-1 en quart de finale de Coupe de France sur la pelouse de Nice. Si les Olympiens ont ouvert le score rapidement, il auront conservé leur avantage que quelques minutes. En effet, les Aiglons ont très vite réagi pour recoller au score et passer devant.

À lire aussi : OM : Payet fatigué et inutile à gauche !

Pour certains, les choix de Jorge Sampaoli ont étonné hier soir. Pour pallier l’absence de Boubacar Kamara (suspendu), le technicien argentin a opté pour Valentin Rongier en sentinelle. Pour remplacer ce dernier en tant que latéral droit, c’est William Saliba qui a été préféré par Jorge Sampaoli. Par conséquent, les deux premiers buts encaissés par les Olympiens sont causés par des erreurs de ces deux joueurs.

Sampaoli a décroché le pompon dans la catégorie délire – Alexandre Jacquin

À lire aussi : OM : Peres mauvais comme latéral, médiocre en central…

Dans l’édition du jour de La Provence, le journaliste Alexandre Jacquin a ouvertement critiqué les choix opérés par l’entraîneur de l’OM.

« À force, il risque d’être primé au concours Lépine de l’invention la plus farfelue. Le hic, c’est qu’avec ses choix sortis de nulle part, il commence à mettre assez régulièrement une épine dans le pied de ses joueurs. Jorge Sampaoli a prouvé qu’il était un entraîneur respectable, un meneur d’hommes capable de sublimer son groupe, de le faire jouer de la manière dont il souhaite, de fédérer son collectif autour de ses idées. Sur ce point, il est irréprochable. Ses options, sur les feuilles de match ou en cours de rencontre, sont en revanche devenues de plus en plus loufoques au fil du temps. Le Sud-Américain a décroché le pompon dans la catégorie délire. (…) N’aurait-il pas mieux valu tenter autre chose, comme faire avancer Leonardo Balerdi d’un cran ? Cela aurait permis à William Saliba d’évoluer à son poste habituel, dans l’axe de l’arrière-garde. Au lieu de ça, l’ex-Niçois, incapable de faire un centre (pas davantage que Luan Peres sur l’autre flanc, ceci dit), a démarré dans le couloir droit. Quelle idée ! Et même à 4-1, alors que l’addition était réglée, l’OM évoluait dans une sorte de 2-3-5. Ou de 1-4-5. Voire de 3-1-6. Bref, on ne sait plus très bien… Du grand n’importe quoi, en somme. Sampaoli, c’était zéro pointé. » Alexandre Jacquin – Source : La Provence (10/02/2022)