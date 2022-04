OM: Sampaoli complètement fan de Guendouzi !

Matteo Guendouzi a mis tout le monde d’accord depuis son arrivée à Marseille l’été dernier. Les doutes qui pouvaient exister à son propos sont désormais effacés. Titulaire indiscutable de son équipe, Jorge Sampaoli a une nouvelle fois confié son admiration pour l’international français.

Arrivé l’été dernier en prêt en provenance d’Arsenal, Mattéo Guendouzi a su rentrer dans le cœur des supporters marseillais mais pas que. En effet, l’international français impressionne énormément son coach Jorge Sampaoli, qui n’hésite pas à le couvrir de compliments dès qu’une question à propos du milieu de terrain lui ai posé. Cela a encore été le cas hier lors de la conférence de presse d’avant-match.

Guendouzi a pris une grande dimension dans le jeu — Sampaoli

A quelques heures de cette rencontre face à Reims, pour la 34e journée de championnat, Jorge Sampaoli a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse, comme à l’accoutumée. Le tacticien argentin en a profité pour dire tout le bien qu’il pense de son numéro 6.

« Guendouzi a cet ADN, c’est un joueur très compétitif qui veut toujours gagner, mais il a surtout pris une grande dimension dans le jeu. Ça nous permet d’avoir une très bonne évolution sur le terrain, de par sa position notamment. C’est lui qui nous donne ce rythme, qui nous permet d’être plus précis et efficace. C’est un joueur qui n’a, je pense, pas de limite, qui va continuer de grandir avec nous et découvrir d’autres qualités. C’est un joueur clé pour nous, de par son énergie et de par ses qualités footballistiques » Jorge Sampaoli – Source: Conférence de Presse (22/04/2022)

Tu as besoin d’un joueur pénible comme lui, il a son côté insupportable, mais il est talentueux et se sacrifie pour son équipe — Di Meco

Guendouzi est aussi très apprécié des anciens joueurs comme Eric Di Meco. Dans le Moscato Show sur RMC, l’ex-latéral gauche a détaillé ce qui lui plaisait chez l’ancien milieu de terrain d’Arsenal.

« Tu es content d’avoir un joueur comme ça dans ton équipe. Quand il joue ailleurs, tu ne le supportes pas. C’est un fort caractère et il se nourrit de ça. Tu as besoin d’avoir un mec comme ça à Marseille. Il s’est imposé à Marseille. Je ne le voyais pas à ce niveau. Il est devenu international. C’est un mec rare. Je suis content qu’il reste ici et qu’il ait envie de construire à Marseille. C’est le genre de mecs autour desquels tu construis. Il se sacrifie sur le terrain. Tu as besoin d’un joueur pénible comme lui, il a son côté insupportable, mais il est talentueux et se sacrifie pour son équipe. Le problème, c’est que quand tu es pénible et moyen, tu agaces aussi tes supporters. Mais ce n’est pas le cas » Eric Di Meco – Source : RMC (20/04/22)