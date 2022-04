Mercato OM : Vers un dossier Caleta-Car cet été ?

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille cette semaine sur le plateau de Football Club de Marseille avec l’ancien joueur de l’OM Jean-Charles de Bono et le journaliste du Football Club de Marseille, Mourad Aerts. Un extrait consacré à la situation contractuelle de Duje Caleta-Car.

Dans le dernier numéro de notre émission Débat Foot Marseille, l’ancien joueur de l’OM, Jean-Charles De Bono et le journaliste du FCM, Mourad Aerts ont discuté au sujet de la situation de l’international croate de l’OM, Duje Caleta-Car et de la crainte de le voir partir libre dans un an.

J’espère que Caleta-Car ne partira pas libre – De Bono

Participant à l’émission Débat Foot Marseille, Jean-Charles De Bono donne son ressenti sur l’avenir du défenseur central de l’OM, Duje Caleta-Car.

J’espère que Caleta-Car ne partira pas libre et que l’OM sera assez intelligent pour le faire prolonger. Aujourd’hui, au mois de juin il restera une année en sachant que l’OM l’année prochaine sera certainement en Ligue des Champions, quel intérêt de vouloir partir aujourd’hui en temps libre dans un an en jouant une C1 en se montrant encore plus aux clubs européens. Sportivement, c’est un joueur important qui a été très souvent titulaire cette saison. Il y a ce conflit qui peut créer de la rancœur de ne pas être parti, il peut aussi penser de manière personnelle. Jean-Charles De Bono – Source : Débat Foot Marseille (21/04/2022)

Je n’ai pas trop compris pourquoi l’OM avait bloqué son transfert à Liverpool – Aerts

Dans un débat sur le futur de Duje Caleta-Car, Mourad Aerts dénonce une erreur de l’OM au niveau de la gestion du cas du défenseur croate qu’il pourrait perdre dans un an sans toucher aucune indemnité de transfert.

Je n’ai pas trop compris pourquoi l’OM avait bloqué son transfert à Liverpool en janvier 2021, c’est ça qu’il a en travers de la gorge. Le coach était Villas-Boas à l’époque. Elle est là, l’erreur dans toute la gestion du cas Caleta-Car parce que si tu l’avais vendu à Liverpool certes tu ne l’aurais pas eu cette année. Il t’a quand même rendu de fiers services mais bon, avec l’argent que tu aurais reçu, tu aurais pu recruter peut-être quelqu’un d’autre, tu aurais peut-être eu d’autres options. En tout cas, sur la gestion froide et cynique de son aventure contractuelle à l’OM, tu t’es rendu la tâche difficile en le bloquant et ensuite tu as essayé de le vendre à tout le monde l’été dernier et lui, il s’est dit, vous m’avez bloqué maintenant je vais faire la fine bouche, donc oui la tâche est difficile. Après Caleta-Car fait vraiment une bonne saison, je pense qu’il pourrait intéresser des clubs du calibre d’Arsenal ou de l’Atlético Madrid. Il ne faut pas oublier qu’il y a la Coupe du monde à la fin de l’année, son objectif étant d’avoir un maximum de temps de jeu pour pouvoir y participer. Mourad Aerts – Source : Débat Foot Marseille (21/04/2022)

Duje Caleta-Car est un joueur important du système de jeu de Jorge Sampaoli. Apparu à 32 reprises (2 buts) toutes compétitions confondues cette saison, le rugueux défenseur central a su gagner sa place. Après un début de saison marqué par une mise à l’écart à la suite de son refus de quitter le club l’été dernier, mais depuis tout va bien pour lui. Une chose est sûre, l’OM devra s’activer pour le prochain mercato en cas de départ de l’un de ses titulaires pour le remplacer qualitativement, même si Samuel Gigot, l’actuel défenseur du Spartak Moscou a déjà signé avec le club pour l’été prochain.

